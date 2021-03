L’Olimpia Milano passa a Belgrado e va ai playoff (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo sette anni L’Olimpia Milano si qualifica per i playoff di Eurolega. Lo fa grazie alla netta vittoria a Belgrado contro la Stella Rossa e alla contemporanea sconfitta del Real Madrid. Protagonista del match Kevin Punther con 23 punti. Stella Rossa-Olimpia Milano 72-93: cosa è successo? Partenza ottima di Milano che costringe i serbi a non realizzare neanche un canestro per cinque minuti, piazzando un parziale di 10-0. Nella seconda parte del primo quarto, i meneghini riescono a mantenere le distanze sui serbi e, grazie ad una triola di Datome, vanno all’intervallo sul 12-22. Nel secondo quarto, Milano vola a +15 con un’altra bomba di Datome e al tap-in di Tarczewski. I serbi hanno un sussulto con le due triple di Dobric, ma Rodriguez e Punter metteno le cose ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo sette annisi qualifica per idi Eurolega. Lo fa grazie alla netta vittoria acontro la Stella Rossa e alla contemporanea sconfitta del Real Madrid. Protagonista del match Kevin Punther con 23 punti. Stella Rossa-Olimpia72-93: cosa è successo? Partenza ottima diche costringe i serbi a non realizzare neanche un canestro per cinque minuti, piazzando un parziale di 10-0. Nella seconda parte del primo quarto, i meneghini riescono a mantenere le distanze sui serbi e, grazie ad una triola di Datome, vanno all’intervallo sul 12-22. Nel secondo quarto,vola a +15 con un’altra bomba di Datome e al tap-in di Tarczewski. I serbi hanno un sussulto con le due triple di Dobric, ma Rodriguez e Punter metteno le cose ...

