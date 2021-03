Just Eat, 4000 riders assunti a tempo indeterminato (Di martedì 30 marzo 2021) La regolarizzazione è arrivata, il contratto è stato siglato con i sindacati confederali e si applicherà a tutti i ciclo - fattorini al lavoro con la piattaforma da agosto 2019. Saranno assunti entro ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) La regolarizzazione è arrivata, il contratto è stato siglato con i sindacati confederali e si applicherà a tutti i ciclo - fattorini al lavoro con la piattaforma da agosto 2019. Sarannoentro ...

AndreaOrlandosp : Ottima notizia accordo tra Just Eat e Cgil, Cisl e Uil. Un passo avanti verso l’attuazione di relazioni industrial… - CatalfoNunzia : Durante la pandemia, i #rider hanno svolto un ruolo essenziale e a loro va la nostra gratitudine. Bene perciò l’acc… - fattoquotidiano : Rider, c’è l’intesa con Just Eat: 4mila assunti come dipendenti con contratto della logistica. Salario fisso orario… - FIMCislStampa : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: attraverso l' accordo firmato con #JustEat sul #lavoro dei #rider ridiamo centralità alle relazioni indust… - olivieripennesi : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: attraverso l' accordo firmato con #JustEat sul #lavoro dei #rider ridiamo centralità alle relazioni indust… -

Rider. Abbrescia (Ugl): “Accordo di Just Eat a favore di pochi. Soluzione è lavoro autonomo” | NewTuscia I rider potranno avere un regolare contratto come dipendenti a tempo indeterminato Dopo anni di polemiche e cause legali, arriva la svolta nel mondo del food delivery. I rider da oggi potranno avere un contratto dignitoso con ferie, paghe orarie, malattie, minimo fisso e turni. Una ...

