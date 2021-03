Italia Viva | esenzione Ama | Raggi fa cassa su indigenti e anziani

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Non solo hanno anticipato la scadenza per la richiesta didella tassa sui rifiuti dal 31 dicembre al 31 marzo, ma lo hanno anche fatto male. Con una spregiudicatezza assurda, perche’ ormai e’ possibile presentare la richiesta solo se si e’ dotati di uno SPID personale e quindi neanche i CAF o i commercialisti che erano abilitati a farlo con i propri strumenti per piu’ persone adesso sono impossibilitati perche’ c’e’ bisogno della SPID del diretto interessato.” “Questa decisione colpisce soprattuttoe meno abbienti, quelli che hanno piu’ diritto all’, che oltre a non avere competenze tecnologiche spesso non hanno il supporto tecnologico adeguato. Dire che e’ vergognoso e’ ben poco, ma sembra chiaro che il tentativo sia quello di faresulla pelle dei cittadini”. Cosi’ in una nota ...

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Il titolo della settimana/4. “Non lascio Italia Viva: noi decisivi nel 2023” (Renzi, Messag… - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Renzi in Bahrein al GranPremio di Formula 1. Del resto anche Italia Viva è una monoposto… - CorradoOrecchia : @tordi_luciano @mrovinelli Mi spiace ma i problemi fisici si lasciano fuori da battute, sarcasmi e ironie. Italia v… - mifrasc : RT @Moonlightshad1: Distratti dalle performance del 'senatore' ci siamo persi Marattin che ha organizzato il pranzo in terrazza con gli ami… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Nel mirino del pentastellato finiscono infatti i recenti viaggi in Arabia Saudita e Bahrain del leader di. Leggi anche Renzi in Bahrain, vaccinato per il Gp? "Ha solo fatto tampone" Renzi ...'E' bene che chi sta in Parlamento sappia che con #restiamoliberi siamo pronti a scendere nuovamente in migliaia in tutte le piazze d'. Via i bavagli ela libertà' ha concluso la nota di ...Allora Paolo Campinoti che ci faceva in Bahrein insieme a Matteo Renzi? «Ma come che cosa ci facevo? In Bahrain ho una delle 22 filiali della mia azienda, la Pramac che ha anche un team di MotoGp. E c ...E, utilizzando il ruolo di collaboratore parlamentare di Giusy Occhionero, deputata di Leu, poi passata a Italia Viva, incontrava boss detenuti, dava loro consigli, si accertava che non si pentissero ...