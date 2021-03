Il Lazio torna arancione con dati peggiori di quando entrava in zona rossa: oggi il ‘record’ di malati gravi (Di martedì 30 marzo 2021) Il Lazio torna arancione con dati peggiori di quando entrava in zona rossa. Sembra un paradosso ma, basta guardare i dati, così non è. Domenica 14 marzo infatti, un giorno prima di subire le restrizioni della zona di rischio più alta, la percentuale di pazienti Covid in terapia intensiva, sebbene al limite, era al 29%, al di sotto della soglia critica fissata al 30%. I ricoverati in T.I. erano 293 mentre i pazienti non gravi erano 2.297. Infine i posti letto in area medica: qui la percentuale di occupazione era al 34%. Ebbene: oggi abbiamo 380 persone in terapia intensiva e siamo ad una percentuale di occupazione del 40% contro la soglia critica del 30%, cifra più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Ilcondiin. Sembra un paradosso ma, basta guardare i, così non è. Domenica 14 marzo infatti, un giorno prima di subire le restrizioni delladi rischio più alta, la percentuale di pazienti Covid in terapia intensiva, sebbene al limite, era al 29%, al di sotto della soglia critica fissata al 30%. I ricoverati in T.I. erano 293 mentre i pazienti nonerano 2.297. Infine i posti letto in area medica: qui la percentuale di occupazione era al 34%. Ebbene:abbiamo 380 persone in terapia intensiva e siamo ad una percentuale di occupazione del 40% contro la soglia critica del 30%, cifra più ...

