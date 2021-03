I fatti vostri, grosse tensioni dietro le quinte, le liti sono quotidiane e Giancarlo Magalli … (Di martedì 30 marzo 2021) Sta succedendo di tutto a I fatti vostri, la trasmissione che da anni ormai va in onda su Rai 2 e che è condotta da Giancarlo Magalli. Sembra che da un pò di tempo a questa parte, ci siano tante tensioni, tanto che si parlerebbe di un possibile abbandono da parte di Giancarlo. Ma cosa sta accadendo? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza. I fatti vostri, tensioni alle stelle Da un pò di tempo a questa parte, negli studi de I fatti vostri, la nota trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, si starebbe respirando parecchia tensione. Tra i collaboratori non ci sarebbe più il sereno e proprio per questo motivo, i vertici sembra che stiano valutando al momento delle ... Leggi su baritalianews (Di martedì 30 marzo 2021) Sta succedendo di tutto a I, la trasmissione che da anni ormai va in onda su Rai 2 e che è condotta da. Sembra che da un pò di tempo a questa parte, ci siano tante, tanto che si parlerebbe di un possibile abbandono da parte di. Ma cosa sta accadendo? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza. Ialle stelle Da un pò di tempo a questa parte, negli studi de I, la nota trasmissione condotta da, si starebbe respirando parecchia tensione. Tra i collaboratori non ci sarebbe più il sereno e proprio per questo motivo, i vertici sembra che stiano valutando al momento delle ...

