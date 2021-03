Germania: Berlino e Monaco vietano AstraZeneca agli under 60 (Di martedì 30 marzo 2021) In Germania per motivi precauzionali è vietata la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60, registrati altri casi di trombosi In Germania per “motivi precauzionali” la regione di Berlino blocca la somministrazione del vaccino di AstraZeneca per tutte le persone sotto i 60 anni. Lo ha reso noto la senatrice berlinese per la Sanità, Dilek Kalayici. A spingere le autorità della capitale tedesca a decidere questo provvedimento alcuni dati su ipotetici effetti collaterali. L’annuncio arriva dopo che già le cliniche berlinesi della Charitè del gruppo Vivantes avevano riferito di aver sospeso le somministrazioni AstraZeneca nei confronti delle donne sotto i 55 anni, dopo che in Nord-Reno Vestfalia si erano stato verificati due casi di ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Inper motivi precauzionali è vietata la somministrazione del vaccino60, registrati altri casi di trombosi Inper “motivi precauzionali” la regione diblocca la somministrazione del vaccino diper tutte le persone sotto i 60 anni. Lo ha reso noto la senatrice berlinese per la Sanità, Dilek Kalayici. A spingere le autorità della capitale tedesca a decidere questo provvedimento alcuni dati su ipotetici effetti collaterali. L’annuncio arriva dopo che già le cliniche berlinesi della Charitè del gruppo Vivantes avevano riferito di aver sospeso le somministrazioninei confronti delle donne sotto i 55 anni, dopo che in Nord-Reno Vestfalia si erano stato verificati due casi di ...

Advertising

TgLa7 : Charitè di Berlino #ferma #AstraZeneca per le donne ##under #55. 'Altri casi di trombosi cerebrale di donne in Germ… - MarcoCoccia3 : RT @rej_panta: Astrazeneca, #Berlino sospende vaccino per under 60. 'Nuovi dati sugli effetti collaterali' - ConteMaanche : RT @FakeNews_24: +++ Germania, Berlino: '#AstraZeneca autorizzato su persone con piu di 60 anni del segno dei Gemelli ascendente Ariete e… - FakeNews_24 : +++ Germania, Berlino: '#AstraZeneca autorizzato su persone con piu di 60 anni del segno dei Gemelli ascendente Ari… - SimoPinkPanther : RT @rej_panta: Astrazeneca, #Berlino sospende vaccino per under 60. 'Nuovi dati sugli effetti collaterali' -