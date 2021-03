Franco Califano, il Maestro tra musica, amore e vita sregolata (Di martedì 30 marzo 2021) Franco Califano è sicuramente uno dei cantautori più importanti per la storia della musica italiana. Soprannominato Il Califfo o Il Maestro, è stato autore di vere e proprie hit sempre in cima alle classifiche.Autore per sé e per altri, Califano ha avuto il potere di tramutare poesie in canzoni che hanno fatto la storia. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo senza dubbio Tutto il resto è noia, Minuetto, La mia libertà, Un tempo piccolo, La nevicata del ’56 e così via. Tante sono le canzoni scritte dal cantautore romano ma destinate ad altri artisti. Ha collaborato con Mia Martini, Patty Pravo, Mina, Renato Zero, Loretta Goggi, Toto Cotugno e tanti altri grandi nomi della musica italiana. La sua è stata una vita sempre al limite, “sgangherata” e fuori dalle righe. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)è sicuramente uno dei cantautori più importanti per la storia dellaitaliana. Soprannominato Il Califfo o Il, è stato autore di vere e proprie hit sempre in cima alle classifiche.Autore per sé e per altri,ha avuto il potere di tramutare poesie in canzoni che hanno fatto la storia. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo senza dubbio Tutto il resto è noia, Minuetto, La mia libertà, Un tempo piccolo, La nevicata del ’56 e così via. Tante sono le canzoni scritte dal cantautore romano ma destinate ad altri artisti. Ha collaborato con Mia Martini, Patty Pravo, Mina, Renato Zero, Loretta Goggi, Toto Cotugno e tanti altri grandi nomi dellaitaliana. La sua è stata unasempre al limite, “sgangherata” e fuori dalle righe. ...

DAXdB : RT @giuseppenotarn1: #ricordiamodomani 2013 m. Franco Califano, cantautore Bisogna riconoscergli un merito: lo stile inconfondibile! Il ruo… - Romanista24 : RT @Tappagram: Franco Califano - Minuetto ???? - boccoli88 : RT @MNardas: 30 marzo 2013 - 30 marzo 2021 'Ma vivo una vita che va come il vento, di ciò che faccio non mi pento' In ricordo di Franco Cal… - TOSADORIDANIELA : RT @RobertoRenga: Franco Califano nacque in un aereo in Libia. E si capì che avrebbe avuto una vita movimentata. Morì il trenta marzo. La s… - QueenofSorrow75 : RT @RobertoRenga: Franco Califano - Dipinsi l'anima. Un tempo Piccolo -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Califano KETAMA126 "Aquile" è il nuovo singolo A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in "Cos'è l'amore", brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato. A ottobre pubblica per Sony Music ...

Otto anni senza Califano: con Gianfranco Butinar e tanti amici a ricordare il Maestro Il figlioccio artistico di Franco Califano ricorda il Califfo a otto anni dalla sua scomparsa. Sul palco virtuale (GRATUITAMENTE) tanti ospiti per oltre due ore in memoria del Maestro. - 30 MARZO 2021 ORE 20:45 A 8 anni dalla ...

Quando Franco Califano scriveva per altri cantanti Rockol.it Otto anni fa moriva Franco Califano Rivediamolo esibirsi al "Maurizio Costanzo Show" ...

Moriva 8 anni fa Franco Califano: vita, amori ed eccessi del cantante Il celebre Franco Califano moriva esattamente 8 anni fa. Ripercorriamo insieme le tappe e gli eventi più importanti della sua vita. Il cantante di Tutto il resto è noia è morto esattamente 8 anni fa.

A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce diin "Cos'è l'amore", brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato. A ottobre pubblica per Sony Music ...Il figlioccio artistico diricorda il Califfo a otto anni dalla sua scomparsa. Sul palco virtuale (GRATUITAMENTE) tanti ospiti per oltre due ore in memoria del Maestro. - 30 MARZO 2021 ORE 20:45 A 8 anni dalla ...Rivediamolo esibirsi al "Maurizio Costanzo Show" ...Il celebre Franco Califano moriva esattamente 8 anni fa. Ripercorriamo insieme le tappe e gli eventi più importanti della sua vita. Il cantante di Tutto il resto è noia è morto esattamente 8 anni fa.