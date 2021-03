Di Maio “sconsiglia” i viaggi all’estero | VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo 24 ore di polemiche per la nota protocollata del Viminale in cui – rispondendo a una richiesta di un tour operator – si confermava la possibilità di poter andare in vacanza all’estero nonostante le limitazioni su tutto il territorio nazionale, arriva la dichiarazione di Luigi Di Maio. Il capo della Farnesina, in collegamento con il Tg2 Post, ha fortemente sconsigliato agli italiani i viaggi fuori dal confine, spiegando – però – come ci siano delle norme ben definite per tutti coloro i quali in questi giorni (e nei prossimi) decideranno di prendere un volo per andare in vacanza. Di Maio invita gli italiani a non fare le vacanze di Pasqua all’estero “Quello che noi abbiamo chiesto è di restare a casa e non spostarsi. Questo è un fatto importante. Poi, comunque, chi si sposta ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo 24 ore di polemiche per la nota protocollata del Viminale in cui – rispondendo a una richiesta di un tour operator – si confermava la possibilità di poter andare in vacanzanonostante le limitazioni su tutto il territorio nazionale, arriva la dichiarazione di Luigi Di. Il capo della Farnesina, in collegamento con il Tg2 Post, ha fortementeto agli italiani ifuori dal confine, spiegando – però – come ci siano delle norme ben definite per tutti coloro i quali in questi giorni (e nei prossimi) decideranno di prendere un volo per andare in vacanza. Diinvita gli italiani a non fare le vacanze di Pasqua“Quello che noi abbiamo chiesto è di restare a casa e non spostarsi. Questo è un fatto importante. Poi, comunque, chi si sposta ...

