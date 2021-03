“Datti una calmata”. Isola dei Famosi, tutti contro Valentina Persia: “Non è giusto” (Di martedì 30 marzo 2021) All’Isola dei Famosi iniziano a farsi sentire la stanchezza e la fame. E di conseguenza sta venendo fuori il carattere dei vari naufraghi. Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato la puntata del reality non è sfuggita l’imitazione di Vera Gemma da parte di Valentina Persia. Le due naufraghe si sono rese protagoniste di uno scontro in Palapa, preceduto da diversi malumori nei giorni scorsi. La comica romana ha preso di mira Vera Gemma, la naufraga con la quale fino a poco prima c’erano state diverse frizioni. “Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull’Isola la vera Gemma. È uscita la vera persona”, spiega Valentina interpellata da Ilary Blasi sui motivi dei suoi malumori. “Tranquilli perché io non ce l’ho con nessuno, tanto meno con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) All’deiiniziano a farsi sentire la stanchezza e la fame. E di conseguenza sta venendo fuori il carattere dei vari naufraghi. Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato la puntata del reality non è sfuggita l’imitazione di Vera Gemma da parte di. Le due naufraghe si sono rese protagoniste di uno sin Palapa, preceduto da diversi malumori nei giorni scorsi. La comica romana ha preso di mira Vera Gemma, la naufraga con la quale fino a poco prima c’erano state diverse frizioni. “Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull’la vera Gemma. È uscita la vera persona”, spiegainterpellata da Ilary Blasi sui motivi dei suoi malumori. “Tranquilli perché io non ce l’ho con nessuno, tanto meno con ...

