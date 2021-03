Covid: “Io apro” in piazza Napoli,’7 aprile riapriamo tutti’ (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 7 aprile apriremo, in Campania e in tutta Italia, anche se ci sono dpcm che lo vietano. Non vogliamo più ristori-elemosina ma ritrovare la dignità di chi lavora in sicurezza e non porta il contagio”. Così Momi El Hawi, ristoratore di Firenze lancia anche a Napoli il movimento che intende riaprire il 7 aprile ristoranti, palestre e tanti altre attività chiuse per la pandemia Covid. Il movimento “Io apro” ha fatto tappa oggi in piazza Municipio con alcune centinaia di imprenditori di locali pubblici chiusi. Dopo l’incontro in piazza i manifestanti hanno occupato per qualche minuti via Acton, bloccando il traffico. “Il 7 aprile – spiega El Hawi – apriamo tutte le attività non solo i ristoranti ma anche estetiste, piscine, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 7apriremo, in Campania e in tutta Italia, anche se ci sono dpcm che lo vietano. Non vogliamo più ristori-elemosina ma ritrovare la dignità di chi lavora in sicurezza e non porta il contagio”. Così Momi El Hawi, ristoratore di Firenze lancia anche ail movimento che intende riaprire il 7ristoranti, palestre e tanti altre attività chiuse per la pandemia. Il movimento “Io” ha fatto tappa oggi inMunicipio con alcune centinaia di imprenditori di locali pubblici chiusi. Dopo l’incontro ini manifestanti hanno occupato per qualche minuti via Acton, bloccando il traffico. “Il 7– spiega El Hawi – apriamo tutte le attività non solo i ristoranti ma anche estetiste, piscine, ...

