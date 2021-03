Covid | Bernini | ‘ridare speranza a Paese è direzione giusta’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) – ‘Occorre ridareal, pensando a programmare e alle riaperture. Parole pronunciate dal premier nel vertice con le Regioni e che vanno nella giusta, perché è il momento di offrire una prospettiva concreta, fino dal prossimo decreto, a quella parte produttiva delche non ce la fa più e che vede vicino il punto di non ritorno”. Lo afferma Anna Maria, capogruppo di Fi al Senato.“Bisogna parlarci chiaro: finora -aggiunge- alcune categorie -in primis ristoratori, baristi e albergatori, ma non solo loro- hanno ricevuto solo schiaffi in termini di spese per la sanificazione risultate inutili, di indennizzi irrisori, di chiusure imposte all’ultimo momento e di norme cervellotiche per cui non ci si può muovere da una regione all’altra ma si può ...