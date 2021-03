Congiunti, posso andare dal mio fidanzato? Regole, autocertificazione e spostamenti tra Comuni e Regioni (Di martedì 30 marzo 2021) Tre giorni per l’Italia in zona rossa, una misura voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus. Un po’ come era accaduto a Natale, anche Pasqua sarà blindata: negozi chiusi e spostamenti limitati, seppur con qualche eccezione. Perché se normalmente in zona rossa non ci si può muovere (se non per comprovate esigenze), per il weekend di Pasqua gli italiani potranno spostarsi all’interno della propria Regione, una sola volta al giorno. Ma vediamo quali sono le Regole e cosa cambierà quando tutto il Paese sarà in una sorta di lockdown. Leggi anche: Congiunti, posso vedere il mio fidanzato a Pasqua? Le Regole per spostamenti e visite a parenti e amici posso andare dal mio fidanzato? spostamenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Tre giorni per l’Italia in zona rossa, una misura voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus. Un po’ come era accaduto a Natale, anche Pasqua sarà blindata: negozi chiusi elimitati, seppur con qualche eccezione. Perché se normalmente in zona rossa non ci si può muovere (se non per comprovate esigenze), per il weekend di Pasqua gli italiani potranno spostarsi all’interno della propria Regione, una sola volta al giorno. Ma vediamo quali sono lee cosa cambierà quando tutto il Paese sarà in una sorta di lockdown. Leggi anche:vedere il mioa Pasqua? Lepere visite a parenti e amicidal mio...

