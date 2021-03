Chi è Jelena Ilic | la compagna del noto attore Fabio De Luigi?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 30 marzo 2021) Ecco chi è, nota soprattutto per essere ladel famosoDeè ladeled amatissimoDe, ha origini serbo-croate ed è nata nel 1969. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei. Sappiamo che conseguì la laurea in giornalismo all’Università di Zagabria nel 1994, dopodiché iniziò la sua carriera in radio. L’anno successivo decise di trasferirsi in Italia.in passato ha lavorato a Mai Dire Gol e con la Gialappa’s Band. È diventata inviata di Caterpillar nel 2001, programma radiofonico condotto da Massimo Cirri. Per quanto ...