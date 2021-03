Bari | corona virus | morte quattro suore anziane Cinque ricoverate | diciotto in isolamento

Advertising

TeatridiBari : Una corona di fiori per raccontare il dramma di un comparto che rischia di morire per le chiusure dovute alla… - PUGLIALIBERA1 : Corona virus: l’arcivescovo di Bari lascia l’ospedale dopo 26 giorni - zazoomblog : Puglia vaccini: Bari da stamani operativo l’hub fiera. Bat: via libera alla sperimentazione ReiThera Dati del minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari corona

Noi Notizie

Intanto la campagna vaccinale della ASL prosegue a pieno ritmo: ieri sono state programmate complessivamente 3.702 somministrazioni in 41 punti vaccinali comprendenti hub, carcere di, centri ..., MAR 29 - Italian police on Monday made 11 arrests in connection with a SacraUnita (SCU, the Puglia mafia) murder of a clan member inin January 2018. Fabiano Andolfi, 33, was murdered because he decided to join another clan while continuing to push drugs on the ...Quattro decessi legati al focolaio divampato nei giorni scorsi nell’istituto “Regina Pacis” a Ceglie del Campo (Bari), un convento della congregazione delle Suore adoratrici del sangue di Cristo. Le ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.