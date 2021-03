Avanti un Altro, lei deve sposarsi ma Bonolis è senza freni: “Lei è appetitosa” – FOTO (Di martedì 30 marzo 2021) Avanti un Altro riesce puntualmente a catturare l’attenzione di tutti i telespettatori con siparietti divertenti che vedono Paolo Bonolis come assoluto protagonista. Anche la serata di oggi non è stata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021)unriesce puntualmente a catturare l’attenzione di tutti i telespettatori con siparietti divertenti che vedono Paolocome assoluto protagonista. Anche la serata di oggi non è stata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

