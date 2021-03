ATA graduatorie terza fascia | “Non è più necessario inserire la data del diploma” Rivedi il Question Time VIDEO

Advertising

DarioFanciullo : - GazzettaDellaSc : Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto da cassa integrazione durante emerg… - infodocenti : Graduatorie ATA 2021, come fare la domanda (seconda parte) - infodocenti : Graduatorie ATA 2021, come fare la domanda (prima parte) - orizzontescuola : Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto da cassa integrazione durante emerg… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA graduatorie

Comunicato Anief - C'è il via del ministero dell'istruzione per le24 mesi: le domande potranno essere presentate dal 23 aprile al 14 maggio. Come riporta anche Orizzonte scuola , "al via le operazioni per l'indizione dei concorsi per titoli per l'...... quello di Tecnica della Scuola Live di martedì 30 marzo , per chiarire tutti i dubbi relativi alle istanze di inserimento e aggiornamento delledi terza fascia. A rispondere, i ...Il segretario di Uil Scuola Puglia chiede che la mobilità per il personale Ata venga interrotta a causa dell'emergenza epidemiologica.Per la mobilità scuola 2021-2022 per docenti, ATA e personale educativo è stata pubblicata l'ordinanza ministeriale il 29 marzo. Domande al via su Istanze Online. Vediamo come fare richiesta e le scad ...