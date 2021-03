Volturara Irpina | i carabinieri arrestano un 58enne irreperibile da tre anni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdihanno tratto in arresto un, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. L’uomo, originario del capoluogo irpino, è stato fermato sabato mattina anel corso di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere:da circa tre, al momento del controllo non ha opposto alcuna resistenza. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del ...