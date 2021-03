Uomini e Donne in lutto | lacrime in studio per la perdita dell’ex cavaliere | “Ti vogliamo ricordare così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021)in ricordo di Fabio Donato Saccu. I più affezionati fan del dating show non possono dimenticare il suo sguardo tenero e quella storia d’amore iniziata proprio nellodi Maria De Filippi. Insieme mano nella mano con Lisa Leporati, il pubblico italiano ricorderà per semprel’ex, venuto a mancare il 25 marzo a causa di un tumore. Correva l’anno 2015 quando Fabio ha fatto il suo ingresso nellodi. Sedendo sulla sedia, l’uomo aspirava a trovare come tutti la donna della propria vita: “Dopo un periodo da single le persone vicine a me e a me care hanno iniziato ad indirizzarmi verso questa trasmissione pressandomi con delle battute scherzose”, aveva raccontato Fabio Donato Saccu, geometra di ...