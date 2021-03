“Una malattia mi sta paralizzando, aiutatemi a trovare chi può curarmi”: l’appello di Marco (Di lunedì 29 marzo 2021) “Una malattia mi sta paralizzando, aiutatemi a trovare chi può curarmi”. Marco Fallini, 33 anni, originario della Valchiavenna, è stato colpito da una malattia rara e ha deciso di diffondere un appello su Facebook nella speranza di trovare un medico che possa curarlo. “Più persone condivideranno, più alta sarà la possibilità di trovare una soluzione. Questa è l’ultima spiaggia”. “Voglio chiedervi di condividere questo post, e raccontare la mia storia, perché potrebbe aiutarmi a trovare qualche persona in grado di curarmi, o di aiutarmi”. Marco Fallini, 33 anni, originario della Valchiavenna, è stato colpito da una malattia rara e ha deciso di diffondere un appello su ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) “Unami stachi può”.Fallini, 33 anni, originario della Valchiavenna, è stato colpito da unarara e ha deciso di diffondere un appello su Facebook nella speranza diun medico che possa curarlo. “Più persone condivideranno, più alta sarà la possibilità diuna soluzione. Questa è l’ultima spiaggia”. “Voglio chiedervi di condividere questo post, e raccontare la mia storia, perché potrebbe aiutarmi aqualche persona in grado di, o di aiutarmi”.Fallini, 33 anni, originario della Valchiavenna, è stato colpito da unarara e ha deciso di diffondere un appello su ...

