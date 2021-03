Traffico Roma del 29-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Montesacro possibili rallentamenti per incidente in Piazza Monte Gennaro in direzione di via della Bufalotta anche in via Labicana possibili difficoltà di circolazione per un incidente avvenuto sulla sede tranviaria all’altezza di via dei Normanni su via della Foro Italico momentaneamente chiusa la rampa di accesso da viale di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico per lavori urgenti sulla rete elettrica nel rione Prati sono iniziati oggi i lavori di potatura su Viale delle Milizie chiuso tra via Silvio Pellico e viale Angelico In entrambe le direzioni di conseguenza la linea tram 19 limita le corse a Valle Giulia ed è sostituita da bus fino a piazza Risorgimento Deviazioni di percorso anche per 6 linee di bus i lavori termineranno il prossimo 3 aprile anche alla della ...