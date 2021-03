Traffico Roma del 29-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ultimo giorno di zona rossa prima del passaggio alle norme dettate dalla zona arancione che Ci accompagnerà fino al l’ho da un di Pasqua ricordiamo Inoltre fino al 6 aprile la sospensione delle ZTL sia diurne che notturne per facilitare l’accesso nelle zone alimitato del centro storico Tridente Testaccio è San Lorenzo proseguono i lavori di manutenzione per il viadotto di Corso di Francia possibili disagi tra Viale maresciallo pilsudski e via Sassi di San Giuliano per chi è diretto su via Flaminia per permettere l’avanzamento dei lavori e inoltre in programma la prossima ...