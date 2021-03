Tifosi allo stadio agli Europei: la Figc lancerà un’app (Di lunedì 29 marzo 2021) La Figc si muove per riportare i Tifosi allo stadio già dagli Europei di questa estate. Secondo quanto riporta Repubblica, questa settimana dovrebbe essere lanciata un’app che si chiamerà “Mitiga” e fungerà da lasciapassare per entrare all’Olimpico di Roma in occasione delle partite dell’Europeo. Il presidente Gabriele Gravina conta di ottenere il via libera dal governo al ritorno degli azzurri dalla Lituania. Successivamente, comunicherà entro il 7 aprile la disponibilità ad aprire parzialmente l’Olimpico. Foto: Sito ufficiale Figc L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Lasi muove per riportare igià ddi questa estate. Secondo quanto riporta Repubblica, questa settimana dovrebbe essere lanciatache si chiamerà “Mitiga” e fungerà da lasciapassare per entrare all’Olimpico di Roma in occasione delle partite dell’Europeo. Il presidente Gabriele Gravina conta di ottenere il via libera dal governo al ritorno degli azzurri dalla Lituania. Successivamente, comunicherà entro il 7 aprile la disponibilità ad aprire parzialmente l’Olimpico. Foto: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Speriamo, vorrebbe dire che siamo a buon punto con le vaccinazioni… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Speriamo, vorrebbe dire che siamo a buon punto con le vaccinazioni… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Speriamo, vorrebbe dire che siamo a buon punto con le vaccinazioni… - LecceCalcio : Arriva l’ultimatum UEFA alla Figc per i tifosi allo stadio: Gravina apre - - apetrazzuolo : AIC - Calcagno: 'Tifosi allo stadio per gli Europei? Speriamo, vorrebbe dire che siamo a buon punto con le vaccinaz… -