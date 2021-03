Strategie europee per l’accesso allo Spazio. Il punto di Spagnulo

(Di lunedì 29 marzo 2021)si conferma al centro delle grandi manovre(e non solo). Tra micro-vettori, prospettive di viaggi interplanetari e orbite sempre più popolate, è il segmento in cui si registrano i maggiori movimenti, politici e industriali. Per capire il perché, ne abbiamo parlato con Marcello, ingegnere ed esperto aerospaziale, presidente del Marscenter. Pochi giorni fa, il ceo di Arianespace Stéphane Israël ha lanciato un allarme dalle colonne de Le Figaro sul futuro delloin Europa e in particolare dei lanciatori Ariane e Vega. Ha rilanciato l’idea di una collaborazione con la Germania proprio sui lanciatori, tra l’altro a una settimana dalla visita a Roma del ministro francese Bruno Le Maire al Mise di Giancarlo Giorgetti, corredata dal contratto per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strategie europee

PuntoSicuro

... anche tenendo in considerazione la divisione delle competenze tra Stato e Regioni nella gestione delle risorsee dellenazionali di sviluppo e decarbonizzazione'. Cosi' le ...E l'Italia? Le conseguenze per l'Italia non sono per niente trascurabili e già si vedono, per esempio, nelle recenti decisionisui ruoli di governance sia dell'Esa, sia della neocostituita ...Quando arriverà l'immunità Covid in Europa? Secondo alcuni studi c' una data. Si sta aprendo una nuova fase della lotta contro il Coronavirus ...La competizione con SpaceX per l'Europa è davvero sostenibile? E il Regno Unito come sta giocando la partita? Intervista a Marcello Spagnulo ...