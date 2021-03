(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il successo di critica e pubblico avuto anche in Italia da AN INVITATION FROM A CRAB, la prima opera dell’artista giapponese conosciuto con il nome, il 7 aprile potrete gue un nuovo volume unico: PILLOWFISH. Ritroveremo la singolare e anonima fanciulla che abbiamo avuto il piacere di conoscere tra le pagine di AN INVITATION FROM A CRAB, alle prese con la scoperta di nuovi paesaggi iperdettagliati e personaggi a dir poco stravaganti. Ad attendervi, una serie di storie brevi a metà tra il sognante e il nostalgico, che vi trascineranno in un magico e malinconico viaggio. Il tutto accompagnato da mini saggi scritti dall’autore che intervallano i capitoli del manga. PILLOWFISH è ladiche verranno pubblicate da ...

QuotidianPost : Star Comics presenta la seconda delle cinque opere di Panpanya - tuttocartoni : Star Comics presenta la seconda delle cinque opere di Panpanya - fumettologica : Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana - AkibaGamers : Star Comics annuncia l'imminente arrivo in Italia di PILLOWFISH, nuova raccolta di storie brevi e affascinanti a cu… - fallningflower : raga secondo voi con l'uscita dell'anime di Vanitas è possibile che la star comics decida di ristampare i volumi? ?? -

