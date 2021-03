Quanto tempo ci vorrà per eliminare completamente il Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) AG - Gli anticorpi al Covid resistono "fino a 10 mesi" e "questa è una bella notizia", ha detto ad Agorà su Rai 3 Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, a proposito dei risultati emersi da uno studio condotto sul cluster di Vo' Euganeo. "Come tutti sanno, a Vo' le persone si sono infettate fino all'ultima settimana di febbraio e poi nella seconda ondata, e queste persone ritestate a novembre - ha spiegato - nella totalità dei casi hanno mostrato di avere anticorpi che persistono". Quindi, persone "infettate a febbraio e che poi, nella seconda ondata, hanno avuto contatti stretti con altre persone infette, non hanno sviluppato nessuna sintomatologia, e poi c'è stato un aumento degli anticorpi. Significa che il sistema immunitario ha reagito bene" ha sottolineato. Crisanti ha sostenuto tra l'altro che "la persona ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AG - Gli anticorpi al Covid resistono "fino a 10 mesi" e "questa è una bella notizia", ha detto ad Agorà su Rai 3 Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, a proposito dei risultati emersi da uno studio condotto sul cluster di Vo' Euganeo. "Come tutti sanno, a Vo' le persone si sono infettate fino all'ultima settimana di febbraio e poi nella seconda ondata, e queste persone ritestate a novembre - ha spiegato - nella totalità dei casi hanno mostrato di avere anticorpi che persistono". Quindi, persone "infettate a febbraio e che poi, nella seconda ondata, hanno avuto contatti stretti con altre persone infette, non hanno sviluppato nessuna sintomatologia, e poi c'è stato un aumento degli anticorpi. Significa che il sistema immunitario ha reagito bene" ha sottolineato. Crisanti ha sostenuto tra l'altro che "la persona ...

