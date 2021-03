Paul Gascoigne, spalla fasciata ma non lascia ancora l’Isola. Ilary Blasi: “Ti aspettiamo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Messo fuorigioco da un infortunio, era stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi. Ma lo ha fatto solo momentaneamente. Paul Gascoigne, secondo alcune indiscrezioni avrebbe dovuto lasciare il programma di Canale 5, dopo essersi fatto male in una prova ricompensa.L'ex calciatore ha problemi ad una spalla ed è stato necessario il tutore per bloccarla. ancora fasciato si è collegato in diretta tv con Ilary Blasi nella puntata del lunedì sera. La conduttrice ha chiesto al concorrente se vuole rientrare in gioco e lui ha spiegato di voler rientrare. Al momento però non è sull'Isola, i medici stanno ancora monitorando la situazione. Insomma non è rientrato in gioco ma non lo ha lasciato come sembrava dovesse accadere.caption ... Leggi su golssip (Di lunedì 29 marzo 2021) Messo fuorigioco da un infortunio, era stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi. Ma lo ha fatto solo momentaneamente., secondo alcune indiscrezioni avrebbe dovutore il programma di Canale 5, dopo essersi fatto male in una prova ricompensa.L'ex calciatore ha problemi ad unaed è stato necessario il tutore per bloccarla.fasciato si è collegato in diretta tv connella puntata del lunedì sera. La conduttrice ha chiesto al concorrente se vuole rientrare in gioco e lui ha spiegato di voler rientrare. Al momento però non è sull'Isola, i medici stannomonitorando la situazione. Insomma non è rientrato in gioco ma non lo hato come sembrava dovesse accadere.caption ...

Advertising

Lagunaparty : RT @bellezza_davide: Comunque io shockato Paul Gascoigne ha quasi 30 anni in meno della Zanicchi ?? #isola #isoladeifamosi2021 #isolaparty - anitram39126789 : RT @oocisola: - Paul Gascoigne: “io vengo a Roma e io e Totti andiamo in discoteca con tante donne” - Ilary Blasi: “allora a parte che le d… - ShelovesFabio : RT @oocisola: - Paul Gascoigne: “io vengo a Roma e io e Totti andiamo in discoteca con tante donne” - Ilary Blasi: “allora a parte che le d… - Friggitweet : comunque Paul Gascoigne parla italiano più o meno come la maggior parte degli italiani parla inglese #isoladeifamosi - serperuta : RT @oocisola: - Paul Gascoigne: “io vengo a Roma e io e Totti andiamo in discoteca con tante donne” - Ilary Blasi: “allora a parte che le d… -