"Non puoi uscire dal Comune, ma puoi volare alle Canarie. Assurdo!" (Di lunedì 29 marzo 2021) "Non mi posso muovere dal mio Comune, ma posso volare alle Canarie: è assurdo, mentre l?85% degli alberghi italiani è costretto a restare chiuso". Così Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, sul 'Corriere della Sera' commenta le norme che permetteranno per Pasqua di viaggiare all'estero verso i Paesi che permettono gli arrivi. Gli imprenditori, dice, "si sentono presi in giro. Se ci sono delle regole da rispettare si rispettano, ma poi se queste valgono solo per alcuni, non possiamo accettarlo. Da un lato, chiudiamo gli italiani in casa, ma poi li facciamo andare in tutto il mondo: così si ammazza il turismo italiano. Sembra che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra", aggiunge. Secondo Bocca "nelle città d'arte, dove non arrivano turisti da un anno, si poteva pensare di lasciare andare gli italiani.

