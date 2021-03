Michael Masi: “Il nostro approccio sarà più restrittivo rispetto al 2020” (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione della nuova stagione di F1, Michael Masi, direttore di gara della Formula Uno ha comunicato un regolamento più restrittivo rispetto al 2020. La decisione è stata comunicata ai piloti prima del gran premio del Bahrain. Gp Bahrain: Sainz ha battuto il suo idolo Alonso Michael Masi: i contatti al primo giro verranno puniti più severamente? Intervistato da Motorsport.com, il direttore di gara della F1, Michael Masi, ha parlato del nuovo approccio della direzione di gara sui contatti al primo giro: “Saranno valutati in modo diverso dagli incidenti che avverranno in qualunque altro momento della gara. Quindi adotteremo certamente un approccio liberale, ma non come abbiamo fatto lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione della nuova stagione di F1,, direttore di gara della Formula Uno ha comunicato un regolamento piùal. La decisione è stata comunicata ai piloti prima del gran premio del Bahrain. Gp Bahrain: Sainz ha battuto il suo idolo Alonso: i contatti al primo giro verranno puniti più severamente? Intervistato da Motorsport.com, il direttore di gara della F1,, ha parlato del nuovodella direzione di gara sui contatti al primo giro: “Saranno valutati in modo diverso dagli incidenti che avverranno in qualunque altro momento della gara. Quindi adotteremo certamente unliberale, ma non come abbiamo fatto lo ...

Advertising

FullGas83942224 : RT @FabriMagic: F1 | Caro Michael Masi, quanti pesi e quante misure ci sono in F1? - di Fabrizio Monaco #formula1 #SkyMotori #BarhainGP ht… - FabriMagic : F1 | Caro Michael Masi, quanti pesi e quante misure ci sono in F1? - di Fabrizio Monaco #formula1 #SkyMotori… - FabriMagic : Caro Michael Masi, quanti pesi e quante misure ci sono in F1? #BarhainGP #formula1 #SkyMotori - simonevasoli : @david_purley Michael Masi ha detto che era consentito senza trarne grande vantaggio in battaglia, ma quando Ham lo… - OA_Sport : #F1 Michael Masi chiarisce il motivo per cui Verstappen ha restituito la posizione a Hamilton. Restano però i dubbi… -