Lussemburgo-Portogallo: probabili formazioni

Lussemburgo-Portogallo è in programma per martedì 30 marzo 2021. La gara sarà valida per la terza giornata del gruppo A delle qualificazioni a Qatar 2022. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio Josy Barthel.

Lussemburgo-Portogallo: come arrivano le squadre?

Il Lussemburgo è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l'Azerbaigian. La vittoria ha permesso alla nazionale di occupare il terzo posto del girone A a quota 3 punti. Una vittoria contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, permetterebbe al Lussemburgo di scavalcare i lusitani, occupando il primo posto del girone in attesa del risultato della Serbia. L'unica rete messa a segno dal Lussemburgo, porta la firma di Rodrigues. Rete che ha portato 3 punti fondamentali ...

