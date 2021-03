Lo sfogo di un’infermiera e la verità sui pazienti di Covid

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) «Ecco. È successo. A più di anno dall’inizio, oggi c’è stata la mia prima volta. La prima volta che assisto un rianimatore durante un’intubazione. Ho sempre cercato di evitare, non mi sento all’altezza e sapere che la vita del paziente all’improvviso dipende da me è una sensazione che mi turba, è un potere che non voglio.