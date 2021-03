Ligabue “Ora e allora” | dal 30 marzo un cofanetto speciale con la discografia completa

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 29 marzo 2021)“Ora e”. Una spettacolare collana per celebrare uno degli artisti italiani più amati: “Ora e” è il titolo delda collezione che raccoglie ladi Luciano. Un’occasione unica e imperdibile per tutti i fan di rivivere le emozioni delle sue canzoni e la storia di questo grande artista. (prosegue dopo la foto) Foto di Ray Tarantino“Ora e”, in edicola dal 30con uscite a cadenza settimanale Successo dopo successo, la collana, in edicola a cadenza settimanale a partire dal 30, ripercorre le tappe della straordinaria carriera di, con tutti gli album da studio, i live e le colonne sonore composte dal ...