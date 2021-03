L'ad della società che produce U-Mask si è presentata ai pm di Milano (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Betta Maggio, l'amministratrice delegata di U-Earth Biotechnologies, la società produttrice delle mascherine U-Mask, si è presentata questo pomeriggio davanti alla pm di Milano, Maura Ripamonti, per essere interrogata. Il colloquio è durato circa due ore e si inserisce nell'indagine per frode in commercio aperta dalla Procura. Due versioni delle cosiddette 'mascherine dei vip', infatti, erano state ritirate su indicazione del ministero della Salute, mentre circa 15 esemplari di U-Mask erano stati messi sotto sequestro gia' dalla Procura per essere analizzati da esperti di Torino al fine di verificarne le caratteristiche effettive. L'indagine era partita dalla denuncia di una società concorrente che aveva portato all'attenzione degli investigatori il fatto che ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Betta Maggio, l'amministratrice delegata di U-Earth Biotechnologies, laproduttrice delle mascherine U-, si èquesto pomeriggio davanti alla pm di, Maura Ripamonti, per essere interrogata. Il colloquio è durato circa due ore e si inserisce nell'indagine per frode in commercio aperta dalla Procura. Due versioni delle cosiddette 'mascherine dei vip', infatti, erano state ritirate su indicazione del ministeroSalute, mentre circa 15 esemplari di U-erano stati messi sotto sequestro gia' dalla Procura per essere analizzati da esperti di Torino al fine di verificarne le caratteristiche effettive. L'indagine era partita dalla denuncia di unaconcorrente che aveva portato all'attenzione degli investigatori il fatto che ...

Ultime Notizie dalla rete : della società Kellner (ex socio Generali) muore in incidente elicottero La notizia è stata confermata da Jitka Tkadlecova, portavoce della società di Kellner, la PPF. Lo schianto è avvenuto sabato 27 marzo , insieme a lui hanno perso la vita il pilota, due passeggeri e ...

Serie C, i giocatori della Sambenedettese in stato di agitazione ... pertanto, come la società versi in una situazione di gravissima insolvenza" . Fino ad oggi, prosegue il comunicato, "l'intera rosa della Prima Squadra ha continuato ad allenarsi e a giocare con ...

