Inter | visite di idoneità per Handanovic Da domani torna in gruppo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Antonio Conte avrà Samirtra i pali per la gara di sabato con il Bologna. Il portiere sloveno ieri era risultato negativo al tampone del Covid e questa mattina si è recato ad Appiano Gentile, dove però ha svolto lavoro differenziato, in attesa della visita disportiva che gli dia il via libero definitivo perre ad allenarsi inda. Salvo clamorosi colpi di scena, il portiere sarà normalmente al suo posto sabato, per la sfida al Bologna in campionato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Questo lunedì si è rivisto alla Pinetina capitan Handanovic :mediche di idoneità e lavoro ... Dove gradualmente rientreranno anche i nazionali nella settimana che porta l'verso Bologna e ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere sloveno in mattinata ha svolto un allenamento individuale, e successivamente si sottoporrà alledi controllo di rito, per poter poi tornare, ...Sono giornate importanti in casa Inter a livello societario e non solo. La squadra, in attesa del rientro dei nazionali, continua la preparazione in vista della gara di sabato sera contro il Bologna.Samir Handanovic è risultato negativo al tampone molecolare, è guarito dal Covid-19 e si sta preparando a rientrare in campo.