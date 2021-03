“Intelligenza artificiale decisiva contro la pandemia e per lo sviluppo della medicina” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il contributo dell’Intelligenza artificiale è assolutamente decisivo, non solo nella lotta alla pandemia”, ma “sarà uno strumento di grande utilità nel settore medico, perché supporterà i professionisti nell’analisi delle condizioni dei pazienti, aiuterà a capire in maniera più approfondita le cause e le modalità dello sviluppo delle malattie e a individuare i trattamenti più opportuni”. Ne è convinto Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, tra i principali gruppi italiani attivi nella sanità privata e tra i leader mondiali nel settore della ricerca e delle nuove tecnologie applicate alla medicina, da sempre impegnato nello sviluppo di nuove procedure, flussi gestionali e nella formazione continua. Un istituto di ricerca cinese, appartenente al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il contributo dell’è assolutamente decisivo, non solo nella lotta alla”, ma “sarà uno strumento di grande utilità nel settore medico, perché supporterà i professionisti nell’analisi delle condizioni dei pazienti, aiuterà a capire in maniera più approfondita le cause e le modalità dellodelle malattie e a individuare i trattamenti più opportuni”. Ne è convinto Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, tra i principali gruppi italiani attivi nella sanità privata e tra i leader mondiali nel settorericerca e delle nuove tecnologie applicate alla, da sempre impegnato nellodi nuove procedure, flussi gestionali e nella formazione continua. Un istituto di ricerca cinese, appartenente al ...

