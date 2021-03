Ghost of Tsushima e il suo successo potrebbero ' portare' Yakuza Kenzan e Ishin in occidente

(Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo il produttore della serie, Daisuke Sato,ofha suscitato l'interesse dei giocatori occidentali per i samurai, il che significa che ora potrebbe essere il momento opportuno peri titoli dibasati sui samurai in. Nell'annunciare l'adattamento cinematografico diof, Sony ha anche svelato il traguardo delle vendite del titolo, che ha piazzato ben 6,5 milioni di copie in tutto il mondo. Ciò suggerisce certamente un maggiore interesse per l'antico Giappone che potrebbe aprire la porta a un lancio dei titoli. Il franchise vanta due spin-off dell'era dei samurai: Ry? ga Gotokudel 2008, che si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

Parlando in un'intervista con Game Blog, alla domanda sui due giochi in questione, Sako ha risposto che, grazie al grande successo critico e commerciale diof, il pubblico occidentale ...Il successo straordinario diof, tuttavia, potrebbe aver convinto l'azienda a fare un tentativo, almeno stando a quanto dichiarato da Sato ai microfoni di GameBlog . "Ho sempre voluto ...Secondo il produttore della serie Yakuza, Daisuke Sato, Ghost of Tsushima ha suscitato l'interesse dei giocatori occidentali per i samurai, il che significa che ora potrebbe essere il momento opportun ...Proseguono le Offerte di Primavera su Amazon: occhio in particolare agli aspirapolvere iRobot Roomba ed Ecovacs Deebot, a prezzi imbattibili adesso! Ma sono tantissime le offerte di oggi, a partire da ...