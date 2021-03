Game Boy Advance SP diventa un cabinato arcade (Di lunedì 29 marzo 2021) Game Boy Advance SP ha rivoluzionato il sistema portabile Nintendo, risolvendo quasi tutti i problemi che il modello originale di Game Boy Advance presentava e allo stesso tempo appariva molto più elegante. A quanto pare però, il sistema sembra addirittura perfetto da utilizzare in un minuscolo kit arcade da assemblare. Disponibili in una varietà di stili dal venditore Etsy RetroJoyGaming, questi mini kit arcade per Game Boy Advance sono dotati di pezzi di legno pre-tagliati pronti da assemblare per ricreare quello stile da cabinato arcade. Oltre a questo, riceverete anche un modello di progettazione nel caso in cui desideriate aggiungere la vostra grafica personalizzata: inoltre, è possibile attaccare e staccare la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 29 marzo 2021)BoySP ha rivoluzionato il sistema portabile Nintendo, risolvendo quasi tutti i problemi che il modello originale diBoypresentava e allo stesso tempo appariva molto più elegante. A quanto pare però, il sistema sembra addirittura perfetto da utilizzare in un minuscolo kitda assemblare. Disponibili in una varietà di stili dal venditore Etsy RetroJoyGaming, questi mini kitperBoysono dotati di pezzi di legno pre-tagliati pronti da assemblare per ricreare quello stile da. Oltre a questo, riceverete anche un modello di progettazione nel caso in cui desideriate aggiungere la vostra grafica personalizzata: inoltre, è possibile attaccare e staccare la ...

