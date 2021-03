Fondo perduto Partite Iva: domande al via, ecco gli errori da evitare (Di lunedì 29 marzo 2021) Sta per iniziare la presentazione delle domande per il contributo a Fondo perduto per le attività che hanno subito cali di fatturato superiori al 33% tra l'anno 2019 e l'anno 2020. Lo ha previsto il decreto Sostegno e sono milioni le Partite Iva che sono nelle condizioni di chiedere l'indennizzo. Il contributo viene predisposto in base alle perdite medie mensili avute e varia in base al fatturato annuo dell'attività. Le percentuali variano dal 20% al 60% e bisogna tenere in considerazione alcune particolarità della misura perché ricavi, attività svolte, data di apertura della Partita Iva e Iban sono tutte cose che in sede di presentazione della domanda devono essere inserite con cura e attenzione. Il Sole 24 Ore da alcuni suggerimenti utili ai potenziali interessati in modo tale che si evitino errori ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021) Sta per iniziare la presentazione delleper il contributo aper le attività che hanno subito cali di fatturato superiori al 33% tra l'anno 2019 e l'anno 2020. Lo ha previsto il decreto Sostegno e sono milioni leIva che sono nelle condizioni di chiedere l'indennizzo. Il contributo viene predisposto in base alle perdite medie mensili avute e varia in base al fatturato annuo dell'attività. Le percentuali variano dal 20% al 60% e bisogna tenere in considerazione alcune particolarità della misura perché ricavi, attività svolte, data di apertura della Partita Iva e Iban sono tutte cose che in sede di presentazione della domanda devono essere inserite con cura e attenzione. Il Sole 24 Ore da alcuni suggerimenti utili ai potenziali interessati in modo tale che si evitino...

Advertising

GDF : Operazione “Carpe Covid” della #GDF #Crotone. Imprenditore percepiva indebitamente il contributo a fondo perduto pe… - Agenzia_Ansa : Dl Sostegni, le domande per il contributo a fondo perduto dal 30 marzo al 28 maggio #ANSA - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ?? Mercoledì 31 marzo ore 11.30 ?? #Webinar: Percorsi di accompagnamento e contributi a fondo perduto per lo sviluppo di #vi… - TribunaEconomic : #DecretoSostegni : le misure per #imprese , #professionisti e #lavoratoriautonomi. Previsti #contributi a… - Klasho7 : @IlBacchettone @giusmo1 @repubblica 50% a fondo perduto?non va bene?Al nord oltre che tassate di più, devono pagare… -