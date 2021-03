Fiorentina | Vlahovic è tutto ' tuo' | segna solo in viola

(Di lunedì 29 marzo 2021) FIRENZE - I gol in un cassetto, tutti per Beppe.sabato sera contro il Portogallo non è andato in rete ma ha tutte le armi affilate per la prossima sfida della Serbia a Baku contro l'...

Commenta per primo Il Corriere dello Sport scrive di Dusan. Ora sfiderà l'Azerbaigian, poi tornerà a concentrarsi sulla. L'attaccante - si legge - è carico e pronto a sfoderare il meglio di sé per diventare protagonista con Iachini che ...Ad inizio stagione c'era un'alternanza continua di attaccanti e di titolari che di fatto non aveva mai incoronatocome pedina inamovibile . Adesso però è tutto diverso: è il capocannoniere ...Dusan Vlahovic è l’attaccante ideale da affiancare a Ibrahimovic per pianificare il futuro dell’attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l'accento sul ...FIRENZE - I gol in un cassetto, tutti per Beppe. Vlahovic sabato sera contro il Portogallo non è andato in rete ma ha tutte le armi affilate per la prossima sfida della Serbia a Baku contro l'Azerbaig ...