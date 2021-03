Draghi-Regioni | scoppia la pace Il premier chiede maggiore unità | i governatori zone ‘a più colori’

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - Palazzo_Chigi : Incontro #Governo #Regioni. Draghi: Bisogna ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture. Dob… - Agenzia_Ansa : E' in corso il vertice tra il governo e le Regioni sui vaccini al quale partecipa anche il premier Mario Draghi. Co… - SandraM0027 : @visionaria_io Che peraltro soffriva sia dell'instabilità della maggioranza che dell'opposizione feroce delle Regio… - Nyron81 : RT @Palazzo_Chigi: Incontro #Governo #Regioni. Draghi: Bisogna ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture. Dobbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Regioni

'Sono soddisfatta di questa riunione e per le parole del presidente. E' indispensabile la collaborazione tra governo eper arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati in merito alla campagna vaccinale. Stasera usciamo da questo incontro consapevoli ...Oggi, intanto, vertice tra Governo esui vaccini con il Premier Mario, alla presenza del ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Salute Roberto ...Il premier nell’incontro con le Regioni sui vaccini: "Cinquecentomila vaccinati al giorno sono un obiettivo non lontano" ...ROMA – “Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi, la Commissione Ue ha assicurato che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di lu ...