Covid | Galli | “Le scuole sono un elemento di pericolo | specie in presenza di varianti”

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “P… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Non siamo al picco, forse ci siamo illusi' - MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - SaraBergadano : RT @MiTomorrow: Il professor Galli invita alla cautela nella riapertura delle scuole ?? #scuole #dad #sicurezza #covid #galli https://t.c… - MiTomorrow : Il professor Galli invita alla cautela nella riapertura delle scuole ?? #scuole #dad #sicurezza #covid #galli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli

Sky Tg24

: per medici vaccinarsi è 'atto dovuto' approfondimento Vaccini, sperimentate a Treviso le vaccinazioni senza appuntamento Poi, sull'ipotesi dell'obbligo di vaccinarsi per i sanitari a contatto ...di RiccardoSignore e signori, si riparte. Già perché il fatto stesso che il Motomondiale torni a fare ... Come sempre, come era stato anche esattamente un anno fa prima che il 'mostro -' ...'Non si è obbligati a fare questo tipo di lavoro, se lo vuoi fare devi garantire la sicurezza dei tuoi pazienti' ...Ancona – Covid: 3.800 contagi sul lavoro nelle Marche tra la fine ... di cui 3 nell’ultimo mese. Aggiunge Giuseppe Galli, Segretario Regionale Cgil Marche, responsabile della Salute e Sicurezza, “il ...