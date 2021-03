Covid Francia, numero pazienti in terapia intensiva ai massimi da novembre (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 4.974 in Francia i pazienti che hanno contratto il Covid attualmente ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato la Sanità pubblica francese, secondo quanto riferito dal sito dell’emittente ‘Bfmtv’. Si tratta di un numero che il Paese non registrava così alto dal picco della seconda ondata lo scorso 16 novembre, quando erano 4.903. Durante il picco della prima ondata, la scorsa primavera, le terapie intensive occupate erano invece circa 7mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 4.974 inche hanno contratto ilattualmente ricoverati in. Lo ha annunciato la Sanità pubblica francese, secondo quanto riferito dal sito dell’emittente ‘Bfmtv’. Si tratta di unche il Paese non registrava così alto dal picco della seconda ondata lo scorso 16, quando erano 4.903. Durante il picco della prima ondata, la scorsa primavera, le terapie intensive occupate erano invece circa 7mila. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Francia: Covid, nel 2020 mortalità a + 9,1 per cento Parigi, 29 mar 19:03 - A causa della crisi del coronavirus la mortalità in Francia è aumentata del 9,1 per cento nel 2020, registrando l'impennata più alta degli ultimi 70 anni. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici di ...

Francia: Covid, superato il picco della seconda ondata per ricoveri in rianimazione Parigi, 29 mar 18:55 - Con 4.974 pazienti attualmente ricoverati in rianimazione per coronavirus, la Francia ha superato oggi il picco dei ricoveri raggiunto durante...

Covid: Francia sotto pressione, allerta sulle rianimazioni ANSA Nuova Europa Tutta l'Europa blindata Quasi tutti i Paesi mantengono le restrizioni, Regno Unito in controtendenza grazie alle vaccinazioni - Ticino: 96 casi e nessun morto. Grigioni: 26 casi e nessun morto ...

GRAFICO - Boom depositi imprese alimenta speranze ripresa post-Covid ROMA (Reuters) - Le imprese italiane hanno fatto il pieno di prestiti garantiti dallo Stato mentre la pandemia devastava l'economia del paese, ridepositando nei conti correnti una parte significativa ...

