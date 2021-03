Advertising

infoitsalute : Covid a Chieti: rallentano i contagi nel fine settimana - evan7527 : un pò come questa storia - astrazenecco : @pezslaugh @rep_bari - SavaDaiana : RT @SofiaCalliano: VIDEO | La Leidaa Chieti si occupa degli animali dei positivi al Covid, ma chiede aiuto: 'Servono volontari' https://t.c… - asl2abruzzo : RT @asl2abruzzo: #COVID19, ATTIVATE NUOVE SEDI VACCINALI IN PROVINCIA DI #CHIETI. FIRMATA CONVENZIONE PER PALA MASCIANGELO A #LANCIANO Leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Chieti

Il report del Dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano - Vasto -e diffuso dal Comune sui casiin città porta il totale dei positivi registrati nel fine settimana attraverso la ...... hanno denunciato alla procura della Repubblica di Vasto un giovane positivo al- 19 che non ...A Tollo i carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla procura della Repubblica di...Fidelia Torrenova comunica che il nuovo Capo Allenatore della Prima Squadra è coach Maurizio Bartocci. Casertano, classe 1959, Bartocci ...Al bilancio dei decessi per coronavirus (2.100) oggi in regione si aggiungono altri 17 morti: 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo ...