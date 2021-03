Covid-19. A Londra nessun morto nelle ultime 24 ore, è la prima volta in 6 mesi (Di lunedì 29 marzo 2021) La capitale ha registrato il 12% dei decessi nel Regno Unito ed è stata l'epicentro della prima ondata della pandemia lo scorso anno. 19 i morti in tutto il Paese Leggi su rainews (Di lunedì 29 marzo 2021) La capitale ha registrato il 12% dei decessi nel Regno Unito ed è stata l'epicentro dellaondata della pandemia lo scorso anno. 19 i morti in tutto il Paese

lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - TgLa7 : #Covid: nessun decesso ieri a #Londra, prima volta da 6 mesi ++ Media, 19 i morti in tutto il Paese - akille15 : - vitochiariello : RT @fedemello: A Londra nessun morti Covid nelle ultime 24 ore. È la prima volta dopo sei mesi. E ora qualcuno mi spieghi per favore che il… -