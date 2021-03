Calciomercato Milan – Vlahovic mette d’accordo l’intera dirigenza | News

Advertising

DiMarzio : Stella di @SeFutbol che poteva andare al #Milan: la storia di #calciomercato di @daniolmo7 - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - CMercatoNews : ???? #Milan, l'obiettivo di #Maldini arriva dal #Lipsia Le ultime sul giovane - MilanLiveIT : ?? Nome nuovo per la difesa del #Milan ?? Arriva dal campionato belga ???? ??#MercatoMilan - sportli26181512 : Milan, l'ex Gandini svela la sua top 11 di sempre: fuori Inzaghi, c'è Ibrahimovic: Umberto Gandini, ex dirigente de… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Ilguarda con interesse al gioiello del Lille Ikonè. Il nazionale under 21 francese, in gol ieri contro la Russia, ha una valutazione sui 25/30 milioni di euro.Infatti credo che questo giornalista (che, evidentemente, riempie pagine con stupidaggini) dovrebbe considerare che il ragazzo in questione è diventato Donnarumma nele, se non vuole essere ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera si pensa a come poter rimettere in carreggiata la stagione. Grana sul mercato.Commenta per primo Nome nuovo per il centrocampo del Milan: come riferisce La Gazzetta dello Sport, piace Imran Louza, classe ’99 del Nantes. FONTE: calciomercato.com ...