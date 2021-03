Autostrade, i Benetton aprono la strada all'accordo con Cdp (Di lunedì 29 marzo 2021) Autostrade deve essere venduta solo alla cordata guidata da Cassa depositi e prestiti. E a nessun altro. Non è un flashback della notte tra il 14 e il 15 luglio, quando il Governo Conte raggiunge un’intesa con Atlantia proprio su questo punto (lo schema contemplava un’altra opzione, ma in ogni caso sempre collocata all’interno del ritorno del pubblico nelle Autostrade). È quello che ha deciso oggi l’assemblea di Atlantia, otto mesi dopo. Tutt’altro che all’unanimità. Sono stati i Benetton, i soci più forti, a dettare la linea a le sorti dell’assise che ha bocciato uno schema alternativo. Ed è in questo modo che la famiglia delle Autostrade italiane apre la strada all’accordo con la Cassa e i fondi della cordata. Questa volta definitivo. Basato su un’offerta. E con soldi che escono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021)deve essere venduta solo alla cordata guidata da Cassa depositi e prestiti. E a nessun altro. Non è un flashback della notte tra il 14 e il 15 luglio, quando il Governo Conte raggiunge un’intesa con Atlantia proprio su questo punto (lo schema contemplava un’altra opzione, ma in ogni caso sempre collocata all’interno del ritorno del pubblico nelle). È quello che ha deciso oggi l’assemblea di Atlantia, otto mesi dopo. Tutt’altro che all’unanimità. Sono stati i, i soci più forti, a dettare la linea a le sorti dell’assise che ha bocciato uno schema alternativo. Ed è in questo modo che la famiglia delleitaliane apre laall’con la Cassa e i fondi della cordata. Questa volta definitivo. Basato su un’offerta. E con soldi che escono ...

