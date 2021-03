Antonio Cassano: “La serie di Totti? Non ne esco bene” (Di lunedì 29 marzo 2021) Intervenuto alla Bobo Tv l’ex calciatore ha detto la sua sulla serie “Speravo de Morì Prima” è la serie realizzata da Sky su Francesco Totti o meglio sull’ultimo periodo della sua vita da calciatore e da sportivo. Gli episodi (sei) si basano sul libro “Un Capitano“, scritto dall’ex giallorosso con il giornalista Paolo Condò: cosa fondamentale da capire e da tenere a mente per ricordarsi che questo è il punto di vita dell’ex numero 10. Già prima dell’uscita alcune clip condivise da Sky avevano fatto discutere: l’immagine di Spalletti e il ruolo con Totti ha sempre fatto discutere ma appunto questa è la versione di Francesco come hanno chiarito più volte anche gli autori e produttori della serie. A “BoboTv”, su Twitch, è intervenuto anche Antonio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Intervenuto alla Bobo Tv l’ex calciatore ha detto la sua sulla“Speravo de Morì Prima” è larealizzata da Sky su Franco meglio sull’ultimo periodo della sua vita da calciatore e da sportivo. Gli episodi (sei) si basano sul libro “Un Capitano“, scritto dall’ex giallorosso con il giornalista Paolo Condò: cosa fondamentale da capire e da tenere a mente per ricordarsi che questo è il punto di vita dell’ex numero 10. Già prima dell’uscita alcune clip condivise da Sky avevano fatto discutere: l’immagine di Spalletti e il ruolo conha sempre fatto discutere ma appunto questa è la versione di Franccome hanno chiarito più volte anche gli autori e produttori della. A “BoboTv”, su Twitch, è intervenuto anche...

