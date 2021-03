Amici | com’era Leonardo Lamacchia prima del talent show | capelli biondissimi

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 29 marzo 2021)è ildi Maria De Filippi che permette a giovanii di sfondare nel mondo dello spettacolo. Purtroppo si è concluso il percorso di. Non tutti sanno chedel, aveva un look del tutto diverso. Quasi irriconoscibile.– Solonotizie24diè stato uno dei cantanti della squadra capitanata dai maestri Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Purtroppo è stato il secondo eliminato della puntata che è andata in onda su canale 5 sabato 27 marzo. Non è riuscito ad avere la meglio al ballottaggio contro Aka7even, allievo ...