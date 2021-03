Alitalia | il Dg Zani | Impossibile operare con questi ristori

Advertising

Newco e discontinuità "Questa ricerca di discontinuità assomiglia in realtà a una ricerca di dissoluzione da 113 a 93 aerei non soddisfa requisito?" ha domandato il dg di, Giancarlo Zeni. "...Newco e discontinuità "Questa ricerca di discontinuità assomiglia in realtà a una ricerca di dissoluzione da 113 a 93 aerei non soddisfa requisito?" ha domandato il dg di, Giancarlo Zeni. "...Chiuso il 2020 con perdita operativa di 20 milioni di euro, a fronte di un crollo dei ricavi per oltre 2 miliardi. I sindacati, intanto, denunciano: mancano gli stipendi di marzo ...