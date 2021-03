VIDEO Jannik Sinner, punto da fenomeno contro Khachanov. Recupero prodigioso che vale la partita (Di domenica 28 marzo 2021) Jannik Sinner ha sconfitto Karen Khachanov al terzo turno del Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Il giocatore italiano ha avuto la meglio sul solidissimo russo al termine di un’intensa rimonta, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set. L’altoatesino si è imposto per 4-6, 7-6(2), 6-4 e può così proseguire la sua avventura oltreoceano. Il nostro portacolori ha dimostrato ancora una volta tutto il suo incredibile talento, è stato bravo a non abbattersi dopo aver iniziato male la contesa ed è riuscito a rialzarsi in maniera perentoria. Ha conquistato brillantemente il tie-break della seconda frazione e poi ha fatto suo il terzo parziale mettendo in crisi l’avversario. La contesa era infatti in perfetta parità sul 4-4 e 40-40, Khachanov mette ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)ha sconfitto Karenal terzo turno del Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Il giocatore italiano ha avuto la meglio sul solidissimo russo al termine di un’intensa rimonta, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set. L’altoatesino si è imposto per 4-6, 7-6(2), 6-4 e può così proseguire la sua avventura oltreoceano. Il nostro portacolori ha dimostrato ancora una volta tutto il suo incredibile talento, è stato bravo a non abbattersi dopo aver iniziato male la contesa ed è riuscito a rialzarsi in maniera perentoria. Ha conquistato brillantemente il tie-break della seconda frazione e poi ha fatto suo il terzo parziale mettendo in crisi l’avversario. La contesa era infatti in perfetta parità sul 4-4 e 40-40,mette ...

