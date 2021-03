Serie A, Sampdoria: Fabio Quagliarella artista del gol (Di domenica 28 marzo 2021) L'unica differenza rispetto ad un pittore, è che io non mi ispiro a qualcosa o a qualcuno, ma è vero che leggo in anticipo certe situazioni. Vivo per questo, il gesto tecnico di un attaccante è un ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 28 marzo 2021) L'unica differenza rispetto ad un pittore, è che io non mi ispiro a qualcosa o a qualcuno, ma è vero che leggo in anticipo certe situazioni. Vivo per questo, il gesto tecnico di un attaccante è un ...

Advertising

scorelawn : SERIE A 1. Internazionale (65) 2. Milan (59) 3. Atalanta (55) 4. Juventus (55) 5. Napoli (53) 6. Roma (50) 7. Lazi… - MCalcioNews : Sampdoria, Quagliarella si racconta: 'Io artista del gol, vivo per questo. Me ne frego di chi mi dice di giocare se… - sportli26181512 : Quagliarella: 'Il segreto dei miei gol? Come un pittore, li dipingo prima nella mente': Quagliarella: 'Il segreto d… - PianetaMilan : #MilanSampdoria: ecco chi può recuperare per il match | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanSamp… - salvione : Sampdoria, per Torregrossa individuale di recupero -